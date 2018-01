Sensen Senki è il nuovo progetto di SEGA: si tratta di un card game da cabinato

Ricordate del recente sito teaser lanciato daper un nuovo, misterioso progetto? Il gioco è in questione è stato svelato proprio nelle ultime ore: stiamo parlando di, un card battle game destinato ai cabinati arcade in Giappone.

In Sensen Senki si assumerà il ruolo di un "Kronos" che controlla un gruppo di quattro guerrieri sul campo di battaglia, con la possibilità di manipolare tre tipologie di carte (equipaggiamento, oggetto e magia). Il gioco includerà anche una modalità online, permettendo ai visitatori delle sale arcade di competere per la supremazia in tutto il Giappone.

In cima e in calce alla notizia trovate due video di gameplay che illustrano le meccaniche di gioco e i combattimenti. Sensen Senki sarà disponibile a partire dal 28 gennaio in due sale arcade di SEGA, ad Akihabara (Tokyo).