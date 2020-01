Sensible World of Soccer 2020 gratis per PC e... Amiga!

La community del sito tedesco SensibleSoccer.de ha pubblicato recentemente Sensible World of Soccer 2020, nuova edizione del celebre gioco sportivo che tanto successo ha riscosso nei primissimi anni '90. La notizia più bella? Il download è completamente gratis!

Il gioco è disponibile su PC Windows (7/8/10) e Amiga 600/1200 con almeno 4 MB di RAM), potete scaricare il file dal sito ufficiale di Sensible World of Soccer 2020, unico limite, per avviare l'eseguibile avrete bisogno di un gioco della serie Sensible World of Soccer già installato, nel momento in cui scriviamo Sensible World of Soccer 96/97 è in vendita su GOG a 5.49 euro, potete quindi ovviare al problema in maniera semplice ed economica.

Sensible World of Soccer 2020 include il supporto per i controller USB, nuove opzioni di salvataggio e dati aggiornati alla stagione in corso per un totale di 26.000 giocatori, 2.400 squadre e tantissime altre migliorie di tipo tecnico ed al gameplay, pur mantenendo intatto il feeling dell'originale Sensible Soccer.

Sicuramente un buon modo per fare un salto indietro nel tempo e rivivere le emozioni di uno dei più grandi giochi di calcio di sempre su PC, insieme all'indimenticabile Kick-Off di Dino Dino.