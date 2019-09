Senti chi parla! I draghi di Skyrim hanno imparato a parlare grazie a una mod

La lingua dei draghi riveste un ruolo centrale nella narrazione di The Elder Scrolls V: Skyrim. Nei panni del protagonista, conosciuto come il Dovahkiin (Sangue di Drago), i giocatori trascorrono gran parte del tempo ad apprenderla per poterla utilizzare in combattimento.

Eppure, ai Draghi non vengono concesse molte opportunità per esprimere i propri pensieri! Ad eccezione di alcune fasi della trama durante le quali compaiono Paarthurnax e Odahviing, queste meravigliose e allo stesso tempo temibili bestie alate non parlano mai. Ad un giocatore, a quanto pare, questa cosa non è andata affatto giù. Il modder Voeille ha ritenuto opportuno concedere il dono della parola anche ai draghi che si aggirano tra le vette innevate e le praterie di Skyrim, creando una mod apposita battezzata Talkative Dragons.

Il funzionamento è tanto semplice quanto ingegnoso: Voeille ha semplicemente riciclato alcune linee di dialogo già presenti nel gioco e ritenute adatte allo scopo. Installando questa mod, i Draghi inizieranno a rivolgersi al Dovakhin con frasi di senso compiuto come "Non ho paura di te, Dovahkiin", oppure "Sei coraggioso. La tua sconfitta mi farà onore!". Se siete curiosi provarla, allora vi rimandiamo alla pagina ufficiale su Nexus Mods, dove potete trovare i file da scaricare e tutte le istruzioni del caso.

Nonostante siano passati quasi otto anni dall'uscita originaria, c'è ancora fermento attorno a The Elder Scrolls V: Skyrim, non c'è che dire. Poche settimane fa, vi abbiamo anche presentato una titanica mod che aggiunge più di 200 incantesimi!