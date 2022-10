Senti come suona il Dreamcast! Il nuovo album di Remute arriva sulla console SEGA

Remute, il musicista tedesco che ha trasformato i suoi album in cartucce per SNES e altre piattaforme casalinghe del passato, si riaffaccia sui social per annunciare l'arrivo del suo ultimo lavoro su Dreamcast sotto forma di 'CD grafico' da fruire sulla leggendaria (e sfortunata) console SEGA.

L'album "Generations" di Remute comprende 15 brani inediti accompagnati dalle immagini di Duranik, lo sviluppatore dello sparatutto Sturmwind per SEGA Dreamcast. I 128-bit dell'ultima console casalinga prodotta dalla casa giapponese di Sonic e Shenmue garantiscono a Remute tutta la potenza di elaborazione necessaria a trasportarci in una dimensione futuristica dagli echi synthwave, una rappresentazione interattiva della scena DJ techno di Detroit.

Il CD Generations, ovviamente, può essere 'letto' da qualsiasi stereo o impianto audio: solo inserendolo nel tray del Dreamcast è possibile immergersi nelle atmosfere oniriche dei 'videoclip interattivi' realizzati dal papà di Sturmwind. Remute riferisce che il disco non ha alcun blocco regionale e che, di conseguenza, può essere fruito su qualsiasi versione di SEGA Dreamcast.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento sulla sorprendente asta di Stadia con Power Globe, ET di Atari e Dreamcast, i tre dispositivi scelti nel 2019 da Google per rappresentare la propria visione futura del game streaming citando ironicamente i fallimenti videoludici più importanti della storia.