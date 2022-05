Senti come suona Elden Ring! Musicista ricrea la colonna sonora in 15 stili diversi

Alex Moukala, il musicista e youtuber divenuto celebre con i suoi "riarrangiamenti videoludici", ha deciso di immergersi nelle atmosfere dell'Interregno di Elden Ring per ricrearne il brano di apertura in ben 15 stili diversi.

Il musicista e compositore che, in passato, ha collaborato alla realizzazione dei brani utilizzati per la promozione di Avengers Endgame e di altri kolossal hollywoodiani, ha messo tutta la sua esperienza al servizio del Senzaluce per riarrangiare l'epico Main Theme di Elden Ring abbracciando gli stili più disparati.

Nel video realizzato da Moukala possiamo ascoltare i diversi passaggi del suo ultimo, singolare esperimento che parte dalla chitarra flamenca per poi esplorare territori musicali decisamente meno "convenzionali" per il setting fantasy del capolavoro a mondo aperto di FromSoftware e Bandai Namco.

Chissà quali mod saprà ispirare il lavoro di Moukala con il brano d'apertura di Elden Ring rielaborato in chiave nu-disco, metal sinfonico, darksynth, hip hop low-fi, reggea o, eresia delle eresie, fusion tra la musica tradizionale giapponese e la trap!

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il precedente progetto di Alex Moukala con la colonna sonora di Bloodborne in stile Mario Kart.