Senua's Saga Hellblade 2: abbiamo la data d'uscita, ecco quando arriva su PC e Xbox

A mettere finalmente la parola fine alla sequela di leak e voci di corridoio sulla data d'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2 ci ha pensato Ninja Theory nel corso dell'Xbox Developer Direct 2024, l'evento trasmesso in diretta streaming questa sera.

Durante l'evento abbiamo potuto assistere a nuove sequenze di gameplay commentate dagli sviluppatori e da Melina Juergens, l'attrice che ha prestato volto e voce alla protagonista. Grazie al materiale mostrato nel corso dell'evento è stato mostrato ancora una volta il pregevole comparto tecnico del gioco, che anche grazie all'Unreal Engine 5 sfoggia un livello di dettaglio incredibile ed animazioni molto dettagliate.

Al termine della serie di dettagli diffusi dal team di sviluppo, che ha anche mostrato qualche dietro le quinte delle sessioni di motion capture, abbiamo potuto scoprire la data di lancio del gioco. Il titolo approderà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 21 maggio 2024, giorno in cui sarà disponibile solo ed esclusivamente su PC (Steam e Microsoft Store) e Xbox Series X|S. Come tutte le esclusive del colosso di Redmond, anche Senua's Saga: Hellblade 2 entrerà a far parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass al lancio, senza contare che gli abbonati alla versione Ultimate del servizio potranno giocarci anche in streaming grazie a Xbox Cloud Gaming.