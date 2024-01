Senua's Saga Hellblade 2 solo digitale: ma è davvero un problema così grande?

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno durante Xbox Developer Direct del 18 gennaio: Senua's Saga Hellblade 2 esce solamente in formato digitale a prezzo budget di 49.99 dollari/euro, una notizia che sta facendo molto discutere in queste ore e che sta spaccando in due la community Xbox.

Ma è davvero un problema il fatto che un videogioco esca solo in versione digitale, oltretutto a prezzo ridotto? Idealmente no, dal momento che oggi la distribuzione digitale è ampiamente diffusa, inoltre non dimentichiamo che nel caso di Senua's Saga Hellblade 2, il gioco di Ninja Theory uscirà al day one su Xbox Game Pass e il gioco stesso è pensato per spingere le sottoscrizioni a servizio, come d'altronde tutte le esclusive Xbox (e non solo).

Il prezzo di listino di Senua's Saga Hellblade 2 equivale a tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (euro più, euro meno) o cinque mesi di abbonamento PC Game Pass base. Cosa conviene di più? Acquistare un singolo titolo o abbonarsi? Ognuno chiaramente farà le sue scelte.

Come detto, nessuno vi vieta di comprare il gioco su Steam o sullo store di Xbox e del resto non si tratta nemmeno del primo grande titolo venduto solo in digitale: pensiamo ad esempio ad Alan Wake 2, uscito lo scorso autunno solamente in digital download per abbassare il costo al pubblico.

Nel caso del gioco Remedy, la scelta non sembra aver dato i suoi frutti e Alan Wake II non ha venduto quanto sperato, apparentemente, ma chiaramente i fattori in causa sono tantissimi ed è difficile dire con certezza, senza avere dati precisi da poter consultare, quali siano i motivi alla base delle scarse vendite del titolo.



Nel caso di Hellblade 2 però, come detto, il gioco può contare sulla spinta del Game Pass e idealmente su una platea stimata di 30 milioni di abbonati sin dal giorno de lancio. E' davvero un male?