Senua's Saga Hellblade 2: l'esclusiva Xbox classificata 18+, in arrivo un trailer ai TGA?

Senua's Saga Hellblade 2 rientra tra quei giochi annunciati da una vita e non ancora usciti, tuttavia le novità potrebbero ormai essere dietro l'angolo. L'esclusiva Xbox, seguito di Hellblade Senua's Sacrifice, ha ricevuto una classificazione 18+ dalla rating board australiana.

La classificazione 18+ potrebbe non costituire una particolare sorpresa per alcuni utenti, tuttavia è bene ricordare che il primo capitolo della serie ricevette invece una valutazione 15+ dalla rating board australiana. Non sono specificate le motivazioni della decisione presa, ma sembra chiaro che la nuova avventura di Senua proporrà scene più violente che in passato, e non è da escludere che il titolo proponga temi narrativi di altra natura ma sempre rivolti ad un pubblico adulto.

Il fatto che Senua's Saga Hellblade 2 abbia ricevuto una classificazione in vista dell'annuale edizione dei The Game Awards 2023 sembra lanciare un indizio piuttosto evidente. Il titolo potrebbe essere tra i protagonisti dell'evento di Geoff Kieghley, dove peraltro si è mostrato per la prima volta con il trailer di annuncio dell'edizione 2019. Chissà che un nuovo filmato di gioco, magari corredato da una data di lancio su PC Windows e Xbox Series X|S, non possa migliorare il Natale agli utenti Xbox che attendono di tornare ad impersonare Senua.

Nell'attesa di novità, vi invitiamo a scoprire lo spettacolo grafico di Senua's Saga Hellblade 2.