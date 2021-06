Senua's Saga Hellblade 2: l'esclusiva Xbox è ancora in pre-produzione

Nel corso dell'Xbox Showcase Extendend, Microsoft e Ninja Theory ci hanno concesso un piccolo assaggio di Senua's Saga Hellblade 2, sicuramente uno dei titoli maggiormente attesi da parte dei possessori di PC Windows e Xbox Series X|S.

Pur essendo stato presentato ormai da circa un anno e mezzo in coincidenza con il reveal mondiale di Xbox Series X, Hellblade 2 non ha ancora superato la sua fase di pre-produzione. Questo è quanto ha dichiarato Ninja Theory stessa all'interno del video approfondimento diffuso in queste ore: "Ciò che stiamo facendo ora è costruire una sezione piuttosto corposa del gioco prima di entrare in piena produzione e realizzare tutto il resto".

Le dichiarazioni di Tameem Antoniades, fondatore dello studio di sviluppo inglese, lasciano insomma intendere che dovremo attendere ancora molto prima di poter finalmente provare con mano la nuova disturbante e violenta esperienza di Senua. Probabilmente il gioco entrerà in piena produzione a breve, ma non si tratta di una notizia particolarmente incoraggiante per chi sperava in una sua pubblicazione imminente.

Il motivo principale per cui Ninja Theory si sta prendendo tutto il tempo necessario nella realizzazione del gioco è spiegato dallo stesso Antoniades: "Hellblade è stato molto speciale per noi e non abbiamo voluto lavorare ad un semplice sequel. Abbiamo voluto realizzare qualcosa di speciale e quindi ci stiamo complicando la vita per raggiungere quest'obiettivo".