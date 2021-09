Senua's Saga Hellblade 2 sarà ai Game Awards 2021? Le anticipazioni di Jeff Grubb

Uno dei titoli maggiormente attesi da parte dell'utenza Xbox è indubbiamente Senua's Saga Hellblade 2, sequel della serie targata Ninja Theory di cui abbiamo avuto un piccolissimo assaggio durante l'E3 di quest'anno.

In tanti si chiedono quando potremo finalmente ammirare in azione Senua in questo suo nuovo viaggio ambientato in Islanda, ed una possibile risposta giunge dalle ultime dichiarazioni di Jeff Grubb, noto insider e giornalista videoludico. Nel corso del nuovo episodio del podcast Defining Duke, Grubb ha suggerito che il gioco potrebbe apparire ai Game Awards 2021, l'annuale evento a tema videoludico condotto dal presentatore canadese Geoff Keighley che si terrà il 9 dicembre.

"Penso che anche Hellblade 2 faccia parte del piano... Ma staremo a vedere se verrà effettivamente mostrato", sono le parole con cui l'insider ha deciso di accendere un barlume di speranza nella fanbase. Hellblade 2 fu originariamente annunciato durante i Game Awards 2019, occasione che Microsoft sfruttò per mettere in vetrina le potenzialità di Xbox Series X, allora non ancora in commercio. Chissà dunque che non sia lo show di Keighley ad ospitare ancora una volta il gioco ed un suo nuovo trailer.

Lo scorso giugno fu la stessa Ninja Theory a specificare che Hellblade 2 si trovava ancora in fase di pre-produzione, e non sappiamo con esattezza a che punto dello sviluppo sia il gioco oggi. Lo studio britannico ha recentemente mostrato come ha creato una nave vichinga utilizzando un controller midi.