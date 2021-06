Senua's Saga Hellblade 2: novità in arrivo durante l'Xbox Showcase Extended

Nonostante l'invito alla cautela del presentatore dell'Xbox Showcase Extended, lo streaming organizzato da Microsoft promette di essere particolarmente ricco di sorprese. La prima di queste sorprese viene anticipata da Ninja Theory: durante lo show verranno svelati nuovi dettagli su Senua's Saga Hellblade 2.

Attraverso i propri canali social, la sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios conferma la propria partecipazione all'evento post-E3 della casa di Redmond con un dietro le quinte sullo sviluppo del prossimo, attesissimo capitolo della serie di Hellblade.

I ragazzi di Ninja Theory preferiscono non condividere ulteriori anticipazioni sui contenuti di questo dietro le quinte: alla luce dei numerosi tweet pubblicati in queste settimane da Melina Juergens, l'attrice tedesca che interpreta Senua, il focus di questo misterioso "behind the scenes" potrebbe essere il lavoro svolto dagli autori inglesi sulle scene mocap di Senua's Saga Hellblade 2. A prescindere dai temi che verranno trattati nello show del 17 giugno, le probabilità di assistere a un video gameplay o ad un filmato in cinematica del medesimo tenore del reveal trailer sono quantomai remote. Decisamente più plausibile è invece il ritorno sulle scene di Project Mara, l'altro progetto che il team di Ninja Theory sta sviluppando per concretizzare la visione di un horror dalla grafica iper realistica.

Non ci resta che attendere fino alle ore 19:00 di domani, 17 giugno, e assistere all'Xbox Showcase Extended per scoprire quali sorprese hanno in serbo gli Xbox Game Studios.