Senua's Saga Hellblade 2: a quale risoluzione gira su Xbox Series X?

A distanza di qualche giorno dalla conferma dei 30 fotogrammi al secondo per la versione Xbox Series X di Senua's Saga Hellblade 2, ecco che arrivano anche i dettagli in merito alla risoluzione dell'unica e sola modalità grafica che il gioco Ninja Theory supporterà sulla console di ultima generazione di casa Microsoft.

Oltre ad elogiare il comparto tecnico da urlo, possibile grazie ad un sapiente utilizzo dell'Unreal Engine 5 e di tutte le sue funzionalità, Digital Foundry ha anche approfondito i dettagli relativi alla risoluzione della versione console del titolo. Stando a quanto dichiarato dal team di esperti, Senua's Saga Hellblade 2 girerà ad una risoluzione dinamica che spazia tra i 1296p e i 1440p, ma non parliamo della classica conta dei pixel. Ricordiamo infatti che il gioco presenta due bande nere che riducono l'effettiva risoluzione: nel primo caso si parla di 2304x964 pixel e nell'altro di 2560x1070 pixel. Si tratta di una scelta che favorisce l'effetto cinematografico e, al contempo, riduce il carico sulla console.

Il materiale analizzato da Digital Foundry sembra inoltre non presentare cali di framerate e, stando agli esperti, con un po' di lavoro in più sarebbe stato possibile proporre anche una modalità video a 40fps/120Hz.

Insomma, sembrerebbe che Ninja Theory sia riuscita ad ottenere un ottimo risultato sfruttando nel migliore dei modi la macchina da gioco più performante tra quelle del colosso di Redmond. A questo punto, però, è più che lecito chiedersi come girerà Senua's Saga Hellblade 2 su Xbox Series S. Occorre infatti precisare che Digital Foundry non ha avuto l'opportunità di analizzare questa versione del gioco e, con tutta probabilità, bisognerà attendere ancora un po' di tempo per saperne di più.

Avete già letto il nostro speciale sulle 5 cose da sapere su Hellblade 2?

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.