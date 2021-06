Senua's Saga Hellblade 2: scampoli di gameplay nel video dell'Xbox Showcase Extended

Come promesso dagli autori di Ninja Theory, nel corso dell'Xbox Showcase Extended il Creative Director di Senua's Saga Hellblade 2, Tameem Antoniades, ha mostrato un suggestivo video del sequel di Hellblade con degli scampoli di gameplay.

Nella cornice mediatica dello show organizzato da Microsoft per approfondire i reveal dell'E3 2021 e discutere dei tanti progetti in lavorazione presso gli Xbox Game Studios, l'alto rappresentante di Ninja Theory ha offerto un importante aggiornamento sullo sviluppo del titolo confermando l'impegno degli autori inglesi nella creazione di un'esperienza che superi in tutto l'esperienza del capitolo originario.

A detta di Antoniades, Hellblade 2 sarà perciò "molto più di un sequel": ogni aspetto dell'opera, infatti, si evolverà in funzione del passaggio alla nuova generazione di piattaforme, favorendo l'introduzione di un comparto grafico spinto ai limiti del fotorealismo dall'Unreal Engine 5 e di un sistema di combattimento estremamente cruento e immersivo.

In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sulla natura esclusiva o multipiattaforma del titolo, come pure sulla finestra di lancio, vi lasciamo al nuovo trailer di Senua's Saga Hellblade 2 e vi invitiamo a farci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.