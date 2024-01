Senua's Saga Hellblade 2: spunta online una data d'uscita, sarà quella giusta?

Uno dei giochi che verranno mostrato al nuovo Xbox Developer Direct 2024 è proprio Senua's Saga Hellblade 2, di cui probabilmente scopriremo la data d'uscita ufficiale. Nel frattempo, è spuntata online con qualche ora d'anticipo la possibile data in cui potremo mettere le mani sul titolo Ninja Theory.

Ad aver fatto la 'soffiata' è il portale Exputer, sulle cui pagine viene dichiarato che il gioco raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali (inclusi quelli del Game Pass) il prossimo 21 maggio 2024. Come spesso accade in queste circostanze, la fonte ha voluto restare anonima e quindi non sappiamo la provenienza di questa informazione. L'autore del rumor, però, ha voluto sottolineare che si tratta di una fonte più che affidabile, sebbene non vi sia modo di verificarlo. Occorre specificare che questa data è la stessa di cui parlò lo YouTuber Colt Eastwood lo scorso dicembre, quando nel corso di un video dichiarò proprio che il gioco sarebbe arrivato il 21 maggio 2024.

In attesa di poter scoprire se questa data sia quella reale o meno, vi ricordiamo che, stando alle più recenti voci di corridoio, Microsoft sarebbe molto sicura della qualità del prodotto, al punto che le previsioni interne puntano ad un Meta Score superiore a 90 per Senua's Saga Hellblade 2.