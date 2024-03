Senua's Saga Hellblade 2: il nuovo trailer ne esalta il comparto grafico

Che Senua's Saga Hellblade 2 abbia un comparto tecnico davvero spettacolare è ormai un dato di fatto, ma Ninja Theory ha voluto ribadirlo con un breve filmato mostrato sul palco del Future Games Show Spring Showcase 2024.

In occasione dell'evento trasmesso in streaming, infatti, il team di sviluppo ha pubblicato quello che è stato nominato Ones To Watch Trailer e, a giudicare dai contenuti, si tratta proprio di uno dei giochi da tenere d'occhio tra quelli in arrivo prossimamente. Pur non mostrando contenuti inediti, il filmato è una specie di remix delle sequenze più spettacolari mostrate nel corso degli ultimi mesi e non può che lasciare a bocca aperta qualsiasi appassionato.

Prima di lasciarvi al trailer, così che anche voi possiate vedere le scene che Ninja Theory ha assemblato per la realizzazione del trailer, vi ricordiamo che Senua's Saga Hellblade 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 21 maggio 2024 solo su PC e Xbox Series X|S. Come tutte le esclusive Microsoft, il gioco farà parte sin dal lancio del catalogo del Game Pass e gli abbonati alla versione Ultimate del servizio potranno giocarci anche in Cloud.

Per chi se lo stesse chiedendo, non ci sono informazioni sul ufficiali possibile arrivo del gioco su PlayStation 5, ma visti i recenti cambiamenti in casa Microsoft non possiamo escludere che in futuro anche Hellblade 2 possa seguire Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded. A tal proposito, gli ultimi rumor sostengono che il gioco sia in sviluppo per PS5.

Avete già dato un'occhiata alla nostra anteprima di Senua's Saga Hellblade 2?

