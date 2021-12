Senua's Saga: Hellblade 2, il primo video di gameplay svelato sul palco dei TGA 2021

Il palco dei The Game Awards 2021 segna il ritorno del team di Ninja Theory e di Senua's Saga: Hellblade 2. L'attesissimo seguito delle avventure vichinghe si è mostrato con un nuovo spettacolare trailer.

Lo show ideato da Geoff Keighley è ormai una seconda casa per l'epica produzione di Ninja Theory che ancora una volta illumina il palco dei The Game Awards con un filmato inedito e a dir poco spettacolare. Nel gameplay reveal spinto dal motore grafico di Senua's Saga: Hellblade 2 la protagonista è al comando di un piccolo gruppo di uomini, alle prese con un gigante che si trascina fuori da una caverna e attacca un avamposto vichingo, tra lance, fiamme e il panico generale. Non potevano mancare le voci che hanno caratterizzato il primo capitolo e che perseguitano la mente della giovane guerriera. Come si evince dalla descrizione del filmato, ogni frame trasmesso è stato registrato in-game dal team di sviluppo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade 2 uscirà in esclusiva per Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming e PC. Al momento la data di lancio non è ancora stata annunciata.