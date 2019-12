Senua's Saga: Hellblade 2 per Xbox Series X: il gioco next gen annunciato ai Game Awards

Decisamente a sorpresa, durante i The Game Awards 2019, si è parzialmente alzato il sipario sulla next-gen di casa Microsoft. Dal palco dell'evento, Phil Spencer in persona ha annunciato Xbox Series X, offrendo al pubblico un primo assaggio dell'atteso hardware.

Ma non solo: lo show di Geoff Keighley ha ospitato anche la presentazione ufficiale di uno dei giochi che andranno a comporre la line-up di titoli first party in arrivo sulla console. Team di sviluppo protagonista dell'annuncio è stato Ninja Theory, entrato a far parte della famiglia degli Xbox Game Studios nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Ebbene, tra i progetti in corso di sviluppo troviamo Senua's Saga: Hellblade 2, atteso, appunto su Xbox Series X. Potete trovare il trailer direttamente in apertura a questa news: buona visione!

Cosa ve ne pare, siete felici di questo annuncio a sorpresa?