Senua's Saga Hellblade 2 per Xbox Series X: Microsoft conferma, uscirà anche su PC

Nonostante il reveal trailer di Senua's Saga Hellblade 2 dei Game Awards 2019 abbia presentato il nuovo kolossal di Ninja Theory come un'esclusiva assoluta di Xbox Series X, Aaron Greenberg di Microsoft ci aiuta a fare definitivamente chiarezza sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questa ambiziosa avventura nextgen.

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, il massimo dirigente della divisione Marketing di Xbox spiega infatti che "Hellblade 2 è in sviluppo esclusivamente per Xbox e PC": il semplice riferimento a "Xbox" da parte di Greenberg segue l'indicazione fornita da Phil Spencer sul nome di Xbox Series X e su quello delle altre, ipotetiche versioni della prossima generazione di console verdecrociate.

A voler dar retta al dirigente Microsoft, quindi, il lancio del prossimo capitolo della serie di Hellblade dovrebbe avvenire in contemporanea su PC e Xbox Series X: non ci sarebbe quindi nessuna possibilità di vederlo approdare in multipiattaforma su Switch, PlayStation 4 e PS5, almeno non prima di una fase di esclusiva temporale che, visti gli interessi in gioco, si prospetta piuttosto lunga.

A ogni modo, su queste pagine trovate un nostro video confronto tra Hellblade e Senua's Saga Hellblade 2, oltre ad una ricca serie di wallpaper in 4K e 8K da scaricare.