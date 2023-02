Separare Call of Duty da Activision non è realistico: Microsoft declina la proposta

Nel corso dell'incontro tenutosi in giornata odierna tra Microsoft, la Commissione Europea e i competitor del mercato videoludico, il colosso di Redmond ha categoricamente escluso la possibilità che il brand di Call of Duty venga escluso dall'acquisizione di Activision-Blizzard-King.

Brad Smith di Microsoft ha innanzitutto affermato che "il futuro è multipiattaforma" e che questo accordo garantirà che Call of Duty girerà allo stesso modo su tutte le console, inclusa Nintendo Switch. Oltre a quello siglato con Nintendo, Microsoft ha anche firmato un accordo con Nvidia per portare Call of Duty su GeForce Now, ma Smith ha affermato che Sony rimane contraria all'accordo. A meno di ulteriori aggiornamenti, sembrerebbe quindi che le discussioni tra Microsoft e Sony non abbiano portato al compromesso sperato.

Secondo Tom Warren di The Verge, la compagnia di Redmond ritiene che i suoi nuovi accordi con Nvidia e Nintendo saranno sufficienti per convincere le autorità di regolamentazione ad approvare l'acquisizione. "Volete far sfumare un accordo e rafforzare la posizione di Sony?" ha detto Smith agli organi regolatori europei. "O volete estendere [Call of Duty] fino a 150 milioni di persone in più?". La cifra in questione probabilmente deriva dall'attuale base installata di Nintendo Switch (che si trova a 122.55 milioni) e dal numero di abbonati a GeForce Now, che secondo il comunicato stampa di Microsoft è di oltre 25 milioni.

Smith ha infine risposto a una domanda riguardante la vendita del marchio di Call of Duty e la sua conseguente separazione da Activision-Blizzard come lasciapassare per l'accordo. La replica è stata piuttosto chiara: "Non pensiamo sia realistico che una parte di questa azienda possa essere separata dal resto". Un'idea che proviene dalla CMA inglese, che all'inizio di questo mese proponeva che Microsoft potesse concedere Call of Duty a favore del mantenimento di altri brand redditizi come Candy Crush di King.

Nello stesso incontro, Brad Smith ha affermato che PlayStation detiene il 70% del mercato console contro il 30% di Xbox.