Sephiroth sfodera la Masamune in un cosplay italiano di Final Fantasy 7

È ormai solamente una questione di una manciata di settimane all'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, considerato come uno dei titoli più attesi di quest'anno e che molto probabilmente sarà già uno dei candidati al GOTY 2024. Avviciniamoci al ritorno a Midgar con questo bellissimo e italianissimo cosplay di Sephiroth da Final Fantasy 7.

L'ultimo trailer di Final Fantasy 7 Rebirth ci avvicina inesorabilmente a una delle uscite più bramate di tutto l'anno. Destined for Rebirth si sofferma sull'oscura ed emblematica figura di Sephiroth, personaggio che sarà grandissimo protagonista dei prossimi eventi di gioco. Durante il filmato promozionale abbiamo infatti un assaggio dell'incidente di Nibelheim, uno dei momenti che segneranno questa seconda parte della Compilation di remake di Final Fantasy 7.

Il remake di Final Fantasy 7 è stato affidato a Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase, due nomi sinonimo di garanzia per Square Enix. La saga di JRPG è in mani sicure, ma questo cosplay di Sephiroth da Final Fantasy 7 proverà a gettare Midgar nell'oscurità. Sephiroth, l'eroe che ispirava Cloud, volterà le spalle ai suoi compagni di squadra e porterà l'inferno sul mondo. A condividere una bellissima interpretazione dall'antagonista con i lunghi capelli argentei è il cosplayer italiano Destati. Lo scatto, realizzato in occasione dell'evento Il Volta, vede Sephiroth sfoderare la sua lunghissima Masamune.