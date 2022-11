Sequel di Alien Isolation e un horror in stile Dead Space o Resident Evil: gli ultimi leak

L'ultima indiscrezione raccolta da Tom Henderson farà felici tutti gli appassionati della serie di Alien. Stando a quanto sostenuto dal noto insider, una non meglio precisata software house starebbe sviluppando un survival horror tripla A di Alien 'in stile Dead Space o Resident Evil'.

Henderson fa rimbalzare questa importante (e si spera veritiera) voce di corridoio sulle pagine di Insider-Gaming: a suo dire, alcune fonti avrebbero mostrato dei documenti confidenziali che testimonierebbero, appunto, lo sviluppo di un nuovo kolossal tripla A di Alien. I lavori su questo misterioso progetto sarebbero già in una fase molto avanzata, al punto da indurre le 'gole profonde' citate da Tom Henderson a indicarne la finestra di lancio per la seconda metà del 2023.

Il titolo in questione, dal nome in codice "Marathon", dovrebbe approdare il prossimo anno in esclusiva su piattaforme dell'attuale generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Una delle fonti citate da Henderson ha inoltre affermato che il sequel di Alien Isolation sarebbe attualmente in sviluppo.

La redazione di Insider-Gaming ha chiesto lumi a Creative Assembly ma la software house, che ricordiamo essere attualmente impegnata nello sviluppo dello sparatutto multiplayer Hyenas con ladri spaziali e maschere da Nixon, ha preferito non fornire un commento alle ultime voci di corridoio che la coinvolgono.