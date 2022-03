Il sequel di Breath of the Wild si intitola The Legend of Zelda Breath of Duality?

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 non ha ancora un titolo ufficiale, Nintendo non ha voluto svelarlo poiché a quanto pare il nome del gioco conterrebbe uno spoiler o comunque un riferimento ad una caratteristica ben precisa del gioco.

Secondo un rumor, il nuovo gioco di Link si intitolerà The Legend of Zelda Breath of Duality, o almeno, sembra che questo titolo sia stato preso in considerazione da Nintendo e ad un certo punto il gioco è stato effettivamente denominato The Legend of Zelda Breath of Duality, non è chiaro però se il titolo sia ancora attuale o se il gioco abbia cambiato denominazione.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 dovrebbe uscire a fine 2022 e secondo i rumor Nintendo terrà un direct estivo (probabilmente a giugno) per togliere i veli sul progetto e far partire ufficialmente la campagna promozionale che ci porterà fino all'uscita del gioco durante la stagione natalizia. Non è escluso che il nuovo Zelda possa essere stato rimandato al 2023, non dimentichiamoci infatti che a novembre di quest'anno, Nintendo pubblicherà Pokemon Scarlatto e Violetto ed è difficile pensare che The Legend of Zelda e Pokemon possano essere lanciati in contemporanea.

Si tratta però solamente di una supposizione, sicuramente ne sapremo di più nei prossimi mesi.