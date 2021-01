Il sequel di Crash Bandicoot 4 arriverà nel 2021? Un tweet accende i fan

A pochi mesi dal debutto di Crash Bandicoot 4 It's About Time, il team di sviluppo del difficile platform per console dell'ormai vecchia generazione ha pubblicato un particolare messaggio d'auguri su Twitter che accende le speranze dei fan sul futuro della serie.

Il tweet in questione augura a tutti i follower del profilo ufficiale Twitter un buon anno e lascia intendere il possibile arrivo di qualche novità a tema Crash. Purtroppo il messaggio non è molto chiaro ed è probabile che Activision si riferisca al possibile annuncio di un nuovo capitolo con protagonista il celebre marsupiale, magari uno spin-off in stile Crash Bash che permetta agli utenti di affrontare i mini-giochi anche in multiplayer online. A prescindere da quello che potrebbe essere il prossimo gioco a tema Crash, vi ricordiamo che il prossimo marzo 2021 arriverà un nuovo free to play per dispositivi Android e iOS intitolato Crash Bandicoot On the Run, il quale è già disponibile per la pre-registrazione su Google Play Store e App Store.

In attesa di scoprire nuove notizie sul futuro di Crash, vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa è stato pubblicato un nuovo filmato di gameplay di Crash Bandicoot On the Run. Avete già letto la nostra recensione di Crash Bandicoot 4?