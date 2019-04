Il sequel di Cuphead potrebbe essere in via di sviluppo

Nel corso dell'ultima puntata del The Bancroft Brothers Animation Podcast, i celebri animatori Tom e Tony Bancroft hanno affermato di aver ricevuto tre importanti offerte di lavoro per altrettanti distinti progetti d'animazione in 2D.

Ora viene il bello: una di queste proposte è per il "seguito principale di uno dei videogiochi di maggior successo dello scorso anno o giù di lì". I due, purtroppo, non hanno fornito un nome specifico, ma hanno aggiunto che "dovrebbe essere facile da indovinare". I nostri pensieri sono subito andati al sequel di Cuphead, visto il titolo dei fratelli Moldenhauer è senza dubbio stato il platform 2D di maggior successo degli ultimi tempi. È uscito nel settembre del 2017 su Xbox One PC, ed è poi arrivato nel 2018 anche su MacOS. Nell'aprile di quest'anno è infine approdato su Nintendo Switch tra lo stupore dei giocatori, che non s'aspettavano la pubblicazione di un'esclusiva Microsoft su una console concorrente.

Ci teniamo a precisare, in ogni caso, che si tratta di una supposizione, e che non è ancora stato effettuato un annuncio ufficiale. È importante ricordare, inoltre, che c'è l'espansione The Delicious Last Course in via di sviluppo, pertanto i due animatori potrebbero anche essersi riferiti a questa, nonostante abbiano usato le parole "major sequel". D'altro canto, non è la prima volta che si vocifera di un sequel: lo ha già fatto l'artista Maja Moldenhauer, quando all'inizio di quest'anno ha parlato delle sue idee per Cuphead 2. Staremo a vedere.