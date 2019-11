Arriverà un sequel di Death Stranding? Hideo Kojima non lo esclude

Death Stranding è entrato nelle case dei videogiocatori di tutto il mondo da meno di quarantotto ore, ma c'è già chi si domanda se l'IP sia destinata ad avere un seguito.

In occasione della tappa francesce del World Strand Tour, la redazione di Jeuxvideo ha avuto modo di intervistare Hideo Kojima. Nel corso della chiacchierata, protrattasi per circa una ventina di minuti, sono state affrontate diverse tematiche, tra le quali figura, appunto, l'eventualità che nel futuro di Kojima Productions vi sia un sequel di Death Stranding e se la software house nipponica abbia già delle idee in merito.

Nell'offrire la propria risposta, l'autore ha incluso anche una riflessione sul genere dello "Strand Game", come è stato da lui definito Death Stranding. "Non posso veramente parlarvene... - ha esordito - Ma voglio fare qualcosa di veramente grosso. La stessa cosa che con Metal Gear. Quando ho fatto un seguito di Metal Gear, ho fatto alcune cose in maniera totalmente differente. È possibile - ha poi aggiunto - che qualcun'altro crei giochi di questo tipo e li renda un genere, ma penso che 'sì', un seguito sarà necessario, se le persone apprezzeranno Death Stranding".



Insomma, il game director non sembra escludere questa eventualità: per ora, solamente il tempo potrà dirci se vedremo un "Death Stranding 2". Recentemente, Kojima ha commentato l'accoglienza riservata al gioco.