I sequel devono sempre essere rivoluzionari? Il parere del director di God of War Ragnarok

Molto spesso si dibatte su quanto il seguito di un videogioco debba discostarsi o meno dai contenuti del suo predecessore, se è quindi necessario stravolgere quanto fatto in precedenza oppure se più semplicemente basta riprendere la base già creata e perfezionarla dove possibile.

In merito all'interessante questione ha voluto dire la propria Eric Williams, director dell'atteso God of War Ragnarok (scopriamo a tal proposito se God of War Ragnarok su PS5 gira a 30 o 60fps), nel corso di un'intervista con GamesRadar. E Williams in tal senso ha le idee molto chiare: non sempre è necessario che un seguito rivoluzioni il gioco precedente e, anzi, il più delle volte tali progetti si rivelano essere delle versioni rifinite di quanto già realizzato prima.

"I sequel non saranno sempre destinati ad essere un grosso passo avanti. al contrario saranno più raffinati e saranno una continuazione di quanto già fatto, soprattutto in ambito narrativo", spiega Williams aggiungendo che, se avessero dovuto creare un seguito rivoluzionario con God of War Ragnarok, "ci avremmo messo una vita intera per ricostruire l'intero gioco e al tempo stesso portare avanti quella storia". Pertanto, sottolinea il director, "se vi è piaciuto il precedente God of War, con Ragnarok vi daremo nuovamente quello, ma lo renderemo molto più rifinito".

Come raccontato nella nostra anteprima di God of War Ragnarok prima della recensione, la nuova avventura di Kratos ed Atreus si pone in diretta continuità con quanto visto nel 2018, offrendo un comparto ludico analogo ma effettivamente ampliato rispetto a quattro anni fa.



Alla luce di ciò, cosa ne pensate delle parole di Eric Williams? Siete in linea con il suo pensiero, ritenete necessari importanti stravolgimenti oppure va bene una via di mezzo?