Un sequel per Mario + Rabbids Kingdom Battle? Il commento del CEO di Ubisoft

Nel corso dell'estate 2017, nell'anno di debutto della console ibrida della Casa di Kyoto, Mario + Rabbids: Kingdom Battle faceva il suo inatteso debutto in esclusiva su Nintendo Switch.

Il Gioco, nato da una positiva collaborazione tra la Grande N e Ubisoft, veniva accolto con estremo calore tanto dalla critica specializzata quanto dal pubblico, conquistandosi in breve tempo un posto speciale nel cuore di molti videogiocatori. Il Gioco, orgoglio nostrano in quanto sviluppato dal Team di Ubisoft Milano capitanato da Davide Soliani, riusciva addirittura a conquistare i vertici della classifica giapponese.

Non sorprende dunque eccessivamente che, anche in seguito alla pubblicazione del DLC Donkey Kong Adventure, la Community si stia chiedendo se nei piani di Ubisoft vi sia attualmente spazio per un sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle. Tale eventualità è stata recentemente commentata da nientemeno che Yves Guillemot, CEO della Software House. Intervenuto in occasione del podcast IGN Unfiltered, Guillemot ha ricordato come la realizzazione del progetto e la possibilità di collaborare con Miyamoto in persona sia stata estremamente positiva per Ubisoft. Discutendo di una nuova collaborazione con Kyoto per un eventuale Mario + Rabbids: Kingdom Battle 2, il CEO ha dichiarato: "Non possiamo dire molto oggi, ma abbiamo buoni rapporti, quindi stiamo a vedere cosa arriverà".



Parole, purtroppo, piuttosto vaghe, che ci costringono a restare in attesa di ulteriori informazioni. Nel frattempo, non possiamo non domandarci a cosa stia lavorando Ubisoft Milano, che nell'ottobre 2018 presentava diverse posizione lavorative aperte, in cui si faceva riferimento ad un nuovo Gioco AAA.