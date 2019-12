Il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order è già stato approvato: parola di Jason Schreier!

Star Wars è stato un grande protagonista degli ultimi mesi del 2019, con nuove produzioni che sono andate ad arricchire il panorama dell'universo del celebre franchise.

Se Disney+ ha visto il debutto della serie TV The Mandalorian, le sale cinematografiche hanno invece accolto Star Wars Episodio IX: ve ne ha parlato il nostro Luca Ceccotti nella sua recensione di L'Ascesa di Skywalker. Da parte sua, l'universo videoludico ha invece accolto Star Wars: Jedi Fallen Order, nuova produzione interamente single-player targata Respawn Entertainment. Il titolo è stato accolto positivamente da critica e pubblico e non sorprende dunque che ci sia già chi si domanda se la produzione si destinata o meno ad avere un sequel.

A stuzzicare la curiosità dl pubblico è recentemente intervenuto Jason Schreier, noto editor di Kotaku. Sulle pagine di ResetEra ha destato particolare interesse l'avvistamento di alcune posizioni aperte presso Respawn: queste ultime fanno infatti riferimento al team di Star Wars e ad un progetto di natura action adventure. Nella discussione, un utente ha segnalato di ricordare come, in un recente appuntamento con Kotaku Splitscreen, Jason Schreier avesse dichiarato che un "sequel del gioco era quasi una certezza". A commentare quest'affermazione e ad offrire speranza ai fan è intervenuto il giornalista videoludico in persona: "Senza il quasi. - ha scritto Schreier - [...] Un sequel è stato approvato ancora prima che il gioco fosse distribuito".



Per scoprire con certezza se Cal Kestis è destinato a ritornare a calcare il palco videoludico, non resta che restare in attesa di eventuali conferme ufficiali da parte di EA e Respawn Entertainment.