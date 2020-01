Ecco la sequenza iniziale di Granblue Fantasy: Versus

Il publisher Cygames e gli sviluppatori di Arc System Works hanno diffuso la opening movie, ossia la sequenza iniziale di Granblue Fantasy: Versus, nuovo picchiaduro basato sulla serie di Granblue Fantasy, che uscirà su PlayStation 4 il 6 Febbraio in Giappone e nel primo trimestre del 2020 in Occidente.

Il video lo potete trovare come di consueto in cima alla news, mentre di seguito vi mostriamo la descrizione ufficiale del gioco che, è stato confermato, riceverà anche un doppiaggio in lingua inglese.

"Granblue Fantasy, una hit internazionale del mobile gaming, è arrivata in cima alle classifiche affascinando giocatori di tutto il mondo con una gran varietà di personaggi e meccaniche story-drive. Adesso, gli sviluppatori di Arc System Works e Cygames portano quell'universo su console in un picchiaduro testa a testa colmo d'azione. Con un cast colorato che presenta alcuni dei migliori personaggi del gioco, ognuno con uno stile di combattimento unico, facile da imparare e difficile da padroneggiare, Granblue Fantasy: Versus appassionerà sia i fan della saga, sia i fan dei picchiaduro in generale".

