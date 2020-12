Quante sequenze esistono in Assassin's Creed 2?

Il secondo capitolo della saga degli assassini rimane ancora oggi uno dei più apprezzati dell’intera serie, grazie ad un ottimo connubio tra una narrazione ben riuscita, ambientazioni di qualità e protagonisti e comprimari carismatici e ben caratterizzati, tra i quali spicca nettamente la figura di Ezio Auditore da Firenze.

Come da tradizione per tutti i diversi capitoli della saga, anche Assassin’s Creed 2 è diviso in un certo numero di porzioni, chiamate Sequenze, che corrispondono sostanzialmente a dei più classici capitoli, oppure atti, e scandiscono il susseguirsi degli eventi nel corso dei mesi e degli anni che vanno a comporre l’intero arco di tempo in cui il gioco è ambientato. Ogni sequenza corrisponde ad una parte della vita di Ezio Auditore rivissuta da Desmond, il protagonista del presente che discende dall'assassino di Firenze, grazie all'utilizzo della macchina chiamata Animus.

La versione originale di Assassin’s Creed 2, pubblicata nel 2009, proponeva ben 14 diverse sequenze, di cui 2 risultavano però bloccate, per un totale quindi di 12 sequenze effettivamente giocabili. Le sequenze bloccate vennero poi rese disponibili sotto forma di contenuti aggiuntivi scaricabili come dlc, e all’interno delle versioni speciali del gioco, comprese la versione per PC, pubblicata per la prima volta nel 2010, e la versione rimasterizzata della trilogia di Ezio Auditore.