SeQuestoLibroParlasse... A Lucca Comics & Games il libro dello YouTuber Alessandro Vanoni

Alessandro "Vano" Vanoni, appassionato narratore e content creator del mondo dei videogiochi e autore della rubrica su YouTube #SeLeCoseParlassero (oltre 5 milioni di visualizzazioni al mese) presenta #SeQuestoLibroParlasse... farebbe morire dal ridere

Una avventura tra il fantastico e il surreale ambientata a Varese e le cui vicissitudini vengono raccontate in prima persona tra cosplayer (o forse non lo sono?) riferimenti pop e tante risate e il cui l'immaginifico prende vita anche grazie alle illustrazioni dalla fumettista e animatrice Fraffrog (Francesca Presentini).

Alessandro Vanoni presenterà #SeQuestoLibroParlasse... farebbe morire dal ridere! A Lucca Comics & Games presso la Libreria Ubik il 31 Ottobre dalle 17:30 (Via Fillungo 137/139, necessario il Green Pass per accedere al firmacopie).

"Cosa faresti se gli eroi dei tuoi videogiochi, manga e fumetti ti chiedessero di salvare una principessa in fuga da un'altra dimensione e... il mondo intero?" Si chiede l’autore Alessandro Vanoni. "So che è incredibile, ma a me è realmente successo, ed è stata una grande (dis)avventura! Ci sarà sempre chi non crederà che ho incontrato Shelly di Brawl Stars, Bulma di Dragon Ball o che ho dovuto combattere contro Deadpool! Ma vi garantisco che non erano cosplayer, è tutto vero! Del resto, l’immaginazione non mente mai, e i mondi fantastici dei nostri immaginari Pop non sono meno importanti per noi lettori e appassionati perché non 'veri' nel puro senso del termine."

#SeQuestoLibroParlasse... farebbe morire dal ridere! pesca a piene mani dall'immaginario collettivo pop da Dragon Ball a Guerre Stellari fino al multiverso Marvel e molto altro. Un viaggio dove il cosplay diventa realtà e che appassionerà le lettrici e i lettori più giovani con le sue rocambolesche situazioni, ma che saprà anche divertire an- che i più grandi grazie alle tante citazioni tutte da scoprire.

"#SeQuestoLibroParlasse... farebbe morire dal ridere! mi ha in qualche modo ricordato un Ready Player One per ragazzi in chiave comedy!" Dice Fraffrog, che ha curato copertina e illustrazioni interne. "Mi sono molto divertita ad accompagnare la storia di Alessandro con e mie illustrazioni, un modo per rivivere insieme la magia delle storie che più amiamo."

#SeQuestoLibroParlasse...farebbe morire dal ridere! È già disponibile in tutte le migliori librerie d’Italia e in vendita online su Amazon.