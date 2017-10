Serata PaRappa con Kenobisboch e il Dottor Pira in diretta lunedì 30 ottobre

serata speciale sul canale Twitch di Everyeye.it cone il, fumettista e autore (tra le altre cose) dei popolari Fumetti della Gleba. Una serata incentrata super la prima PlayStation, uno dei rhythm game di maggior successo nella storia dei videogiochi.

Tra una lezione di rap e l'altra ci sarà spazio anche per scoprire il nuovo libro del Dottor Pira, La Vera storia dell'Hip Hop, a breve disponibile in tutte le librerie. Una buona occasione dunque per riscoprire non solo il divertentissimo PaRappa The Rapper ma anche per saperne di più sulla cultura Hip Hop.

L'appuntamento con Kenobisboch Productions e il Dottor Pira è fissato per lunedì 30 ottobre alle 21:30 sul canale Twitch di Everyeye.it, non mancate!

Segui Kenobisboch Productions su Twitch e Facebook per restare informato su tutti gli streaming settimanali e sulle produzioni del canale.