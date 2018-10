Serge Hascoet di Ubisoft si esprime sul mercato dei Battle Royale

Nel corso di una nuova intervista, Serge Hascoet, chief creative officer presso Ubisoft, ha espresso la sua opinione sul mercato dei Battle Royale, genere che è esploso con Playeruknown's Battlegrounds prima e con Fortnite dopo,

Prendendo spunto dal mercato mobile, Hascoet ha fatto un parallelismo con i Battle Royale, spiegando come, senza un'idea originale, difficilmente si possono raggiungere risultati simili a quelli di PUBG e Fortnite.

"Non abbiamo lo stesso successo nel mercato mobile perché i competitor sono migliori di noi. Ora, tutti parlano dei battle royale, ma ci sono 15 compagnie differenti che li producono e, come accade nel mobile, solo in due avranno successo. Molti cadranno lungo la strada. È importante capire perché giochi come Fortnite ottengono successo, ma non possiamo copiarli. Si tratta di fare qualcosa di diverso, ma con lo stesso dirompente approccio. Abbiamo tantissime idee, che stiamo testando internamente, e forse soltanto una finirà sul mercato".

Tra le altre cose, Ubisoft ha parlato del motivo per cui i franchise di Splinter Cell e Prince of Persia tardano ancora a segnare il loro ritorno sul mercato. La compagnia francese ha omaggiato la serie di Sam Fisher con un easter egg presente in Assassin's Creed Odyssey, di cui potete leggere la nostra Video Recensione dedicata.