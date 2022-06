Serial Cleaners esce a settembre! Il folle action stealth si rivede nel nuovo gameplay

Gli sviluppatori di Draw Distance salgono idealmente sul palco del Future Games Show 2022 per annunciare la data di lancio di Serial Cleaners con un video gameplay che conferma, oltretutto, l'arrivo del folle action stealth anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione appositamente ottimizzata.

Nel video, la software house polacca ci aiuta a riavvolgere il nastro dei ricordi per svelare i torbidi segreti e i misteri sconvolgenti di ciascun personaggio. Il sequel dell'epopea dai toni pulp di Draw Distance vedrà gli addetti alle pulizie preferiti della malavita locale ritornare in azione per offrirci emozioni ancora più forti grazie a una narrazione ancora più incalzante e ad una grafica completamente tridimensionale.

Chi vivrà le malsane avventure di questi quattro antieroi dovrà fare appello al proprio istinto di sopravvivenza per uscire indenni dalle situazioni criminali più disparate. Sarà così possibile cimentarsi in sfide action stealth ancora più tragicomiche, come possiamo facilmente intuire ammirando il nuovo video gameplay.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che Serial Cleaners sarà disponibile dal 22 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.