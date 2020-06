Serial Cleaners: svelato il sequel del folle action stealth firmato Draw Distance

Gli organizzatori del Future Games Show hanno affidato la chiusura dell'evento digitale a Draw Distance e all'annuncio a sorpresa di Serial Cleaners, il secondo capitolo di questa iconica serie action stealth.

Il titolo è ambientato nella Grande Mela e ci porterà a interpretare quattro addetti alle pulizie per riavvolgere il nastro dei loro ricordi più torbidi e scoprire quale mistero sconvolgente li lega.

I toni pulp da film tarantiniano faranno da sottotraccia alla narrazione che si dipanerà per tutta la campagna principale, trasformando l'avventura in un film di serie B interattivo dove poter partecipare alle azioni compiute da quartetto di "amici". Ad arricchire il tutto troveremo un comparto grafico compiutamente 3D (ma con la medesima visuale dall'alto del prequel) e un gameplay che correrà su quattro binari paralleli tra furtività, esplorazione, action puro e situazioni tragicomiche.

Il lancio di Serial Cleaners è previsto nel 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In cima e in calce alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione dell'ultima fatica digitale firmata dagli autori di Vampire The Masquerade Coteries of New York e del titolo primigenio.