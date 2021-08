Serial Cleaners è 'tirato a lucido' nel video gameplay che fissa l'uscita a inizio 2022

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con il Future Games Show dopo il reveal di Serial Cleaners dello scorso anno, i ragazzi di Draw Distance confezionano un video gameplay inedito che mostra i personaggi di questo folle action stealth e ne preannuncia l'arrivo a inizio 2022 su PC e console.

L'ultimo filmato proposto dagli sviluppatori polacchi riavvolge il nastro dei ricordi dei personaggi interpretabili per svelarne i torbidi segreti e i misteri sconvolgenti che li legano. I toni pulp da film tarantiniano intravisti nel video d'annuncio vengono ripresi in tutta la loro forza anche in questo nuovo trailer che, per giunta, ci aiuta a districarci nel sottobosco narrativo che farà da sfondo alle malsane avventure dei quattro protagonisti.

Rispetto al capitolo originario, il sequel dell'epopea degli addetti alle pulizie preferiti dalla malavita della Grande Mela promette di offrire emozioni ancora più forti grazie al passaggio a un comparto grafico completamente tridimensionale e, soprattutto, ad un gameplay che farà leva sull'esplorazione, sulle sfide action, sulla furtività e sulle situazioni tragicomiche.

La commercializzazione di Serial Cleaners è prevista perciò per i primi mesi del 2022 su PC e console, presumibilmente su PS4, Xbox One e, magari, anche su Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.