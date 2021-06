Serie A TIM: quali squadre ci saranno in FIFA 22 e PES 2022?

La situazione legata alle licenze delle squadre della Serie A TIM per FIFA e PES è al momento piuttosto confusionaria, Konami ha infatti stretto in questi ultimi mesi una serie di accordi esclusivi con alcuni club italiani che non potranno dunque apparire nel gioco di calcio Electronic Arts. Proviamo a fare chiarezza.

Sappiamo che eFootball PES 2022 potrà contare sulla presenza esclusiva di squadre di Serie A TIM come Atalanta, Roma, Lazio e Juventus mentre il Napoli Calcio diventerà partner esclusivo di eFootball PES dalla stagione 2022/2023, inoltre dal primo luglio 2021 il centro sportivo del Napoli Calcio assumerà la denominazione SSC Napoli Konami Training Center. Questo vuol dire che le squadre di Serie A citate non potranno essere incluse in FIFA con licenze, colori e nomi ufficiali, EA Sports dovrà quindi trovare il modo di sopperire a questa mancanza creando squadre inventate con nomi e loghi non ufficiali.

Electronic Arts dal canto suo non è rimasta però a guardare e FIFA 22 potrà contare sulla presenza in esclusiva di Inter e Milan mentre in eFootball PES 2022 le due squadre verranno rinominate Lombardian NA (Nero Azzurri) e Milano RN (Rosso Neri).

La situazione licenze diventa ancora più complessa dal momento che Electronic Arts si candida a diventare partner ufficiale della Serie A TIM almeno stando a quanto emerso di recente da una riunione della Lega Serie A. FIFA sarà con ogni probabilità il gioco ufficiale della Serie A TIM ma alcune squadre non saranno disponibili con i nomi ufficiali, è questa la situazione che gli appassionati del calcio simulato dovranno fronteggiare il prossimo autunno, quando FIFA 22 e Football PES 2022 raggiungeranno gli scaffali dei negozi.