La serie Age of Empires ha incassato oltre un miliardo di dollari

La serie Age of Empires ha generato ricavi superiori al miliardo di dollari dal 1997 ad oggi, è quanto emerge da un report di Big Movement Gaming, compagnia che conta tra i suoi co-fondatori anche Brian Sullivan, co-autore della serie Microsoft.

In una nota stampa emersa dalla compagnia scopriamo che i giochi di Age of Empires hanno venduto 25 milioni di copie generando guadagni superiore al miliardo di dollari. Una serie che ha indubbiamente segnato il genere dei giochi strategici riscuotendo un enorme successo in particolare alla fine degli anni 90 con Age of Empires e Age of Empires 2, il capitolo più amato della saga.

Negli scorsi anni Microsoft ha pubblicato le riedizioni dei due giochi in questione e si attende ora l'arrivo di Age of Empires 4, primo titolo di AOE completamente originale dal 2005 ad oggi. Gli autori di AOE 4 sono concordi nell'affermare che gli RTS non sono ancora tramontati, si tratta di un genere che ha ancora molto da dire e che può contare su milioni di appassionati.