Quante serie di carte Pokémon ci sono in tutto?

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon non è solo uno dei card game più amati al mondo, ma ha anche una lunga storia alle spalle, fatta di continue espansioni, artwork sempre più sofisticati e nuove regole che hanno perfezionato (ed in alcuni casi anche rivoluzionato) lo svolgimento delle avvincenti partite competitive.

Sin da quando fecero il loro originale esordio sul finire degli anni '90 (vi ricordate di preciso quando sono uscite le carte Pokémon in Italia?), le carte basate sui celebri mostriciattoli di Nintendo non hanno smesso di crescere ed ampliarsi, con la regolare pubblicazione di espansioni proseguita ogni anno e divenuta sempre più intensa in tempi più recenti. Sapete però quante serie di carte Pokémon ci sono al mondo, dalle origini ad oggi? Andiamo ad elencarle passando in rassegna ogni generazione dei videogiochi Pokémon principali:

Generazione I - Pokémon Blu e Rosso

Set Base

Jungle

Fossil

Set Base 2

Team Rocket

Gym Heroes

Gym Challenge

Generazione II - Pokémon Oro e Argento

Neo Genesis

Neo Discovery

Neo Revelation

Neo Destiny

Legendary Collection

Expedition Set Base

Aquapolis

Skyridge

Generazione III - Pokémon Rubino e Zaffiro

EX Rubino e Zaffiro

EX Tempesta di Sabbia

EX Drago

EX Team Magma vs Team Idro

EX Leggende Nascoste

EX RossoFuoco e VerdeFoglia

EX Team Rocket Returns

EX Deoxys

EX Smeraldo

EX Forze Segrete

EX Specie Delta

EX La Leggenda di Mew

EX Fantasmi di Holon

EX Guardiani dei Cristalli

EX L'Isola dei Draghi

EX Power Keepers

Generazione IV - Pokémon Diamante e Perla

Diamante e Perla

Tesori Misteriosi

Prodigi Segreti

Incontri Leggendari

Alba Suprema

Il Risveglio dei Miti

Fronte di Tempesta

Platino

L'Ascesa dei Rivali

Supreme Victors

Arceus

HeartGold & SoulSilver

Forze Scatenate

Senza Paura

Battaglie Trionfali

Richiamo delle Leggende

Generazione V - Pokémon Bianco e Nero

Bianco e Nero

Nuove Forze

Vittorie Regali

Destini Futuri

Esploratori delle Tenebre

Stirpe dei Draghi

Confini Varcati

Uragano Plasma

Glaciazione Plasma

Esplosione Plasma

Legendary Treasures

Generazione VI - Pokémon X e Y

X e Y - Benvenuti a Kalos

X e Y

Fuoco Infernale

Colpi Furiosi

Forze Spettrali

Scontro Primordiale

Furie Volanti

Antiche Origini

Turboblitz

Turbocrash

Generazioni

Destini Incrociati

Vapori Accesi

Evoluzioni

Generazione VII - Pokémon Sole e Luna

Sole e Luna

Guardiani Nascenti

Ombre Infuocate

Leggende Iridescenti

Invasione Scarlatta

Ultraprisma

Apocalisse di Luce

Tempesta Astrale

Trionfo dei Draghi

Tuoni Perduti

Gioco di Squadra

Detective Pikachu

Legami Inossidabili

Sintonia Mentale

Destino Sfuggente

Eclissi Cosmica

Generazione VIII - Pokémon Spada e Scudo

Spada e Scudo

Fragore Ribelle

Fiamme Oscure

Futuri Campioni

Volteggio Sfolgorante

Destino Splendento

Stili di Lotta

Regno Glaciale

Evoluzioni Eteree

Colpo Fusione

Astri Lucenti

Lucentezza Siderale

Pokémon GO

Origine Perduta

Tempesta Argentata

Zenit Regale (in uscita il 20 gennaio 2023)

A queste si aggiungono numerose serie promozionali, come Gran Festa volta a celebrare i 25 anni di Pokémon, senza dimenticare le Serie POP o le McDonald's Collection, che hanno offerto ulteriori carte aggiuntive e speciali alle regolari espansioni.

Ma il TCG Pokémon è destinato ad espandersi ulteriormente nei prossimi anni grazie all'arrivo della Nona Generazione: è stata infatti svelata la Paldea Collection per il Gioco di Carte collezionabili Pokémon, che darà il via ai prodotti incentrati su Pokémon Scarlatto e Violetto.