Una serie di live da Lucca Comics and Games questa settimana su Twitch

L'inizio di una nuova settimana è sempre un po' traumatico per via del ritorno alle fatiche lavorative dopo il relax del weekend, ma per fortuna siamo entrati in una delle settimane più dolci dell'anno: quella dedicata al Lucca Comics and Games.

E il nostro nuovo palinsesto della settimana sul canale Twitch di Everyeye, non può che riflettere questa situazione, offrendovi una serie di live direttamente dalla fiera, che specificheremo nel dettaglio nei prossimi giorni.

Ma siamo anche nella settimana dell'uscita di Luigi's Mansion 3, è appena uscito Call of Duty Modern Warfare (qui la nostra recensione di COD Modern Warfare), e ci avviciniamo alla BlizzCon 2019, dove si parla di un probabile annuncio di Overwatch 2 e Diablo 4 per cui anche i più esigenti dal punto di vista videoludico troveranno pane per i loro denti.

Ecco dunque cosa offrirà il ricco menù del nostro canale Twitch per i prossimi giorni:

Lunedì

Ore 17:00: Indivisible

Ore 21:30: Call of Duty: Modern Warfare feat Kikachan87

Martedì

Ore 17: feat. Schiaccisempre

Ore 19: FIFA 20 feat Il Green

Mercoledì

Ore 12: Live da Lucca Comics and Games

Ore 15: Live da Lucca Comics and Games

Ore 21: Destiny 2: Shadowkeep feat. Giorno Gaming

Giovedì

Ore 12: Live da Lucca Comics and Games

Ore 13: Luigi’s Mansion 3

Ore 15: Live da Lucca Comics and Games

Ore 17:30: Marvel’s Avengers: intervista + gameplay

Ore 19: FIFA 20 feat Il Green

Ore 21: Cyberpunk Fever: Beneath a Steel Sky feat Be_Frankie

Venerdì

Ore 10: Q&A Speciale: Death Stranding

Ore 12: Live da Lucca Comics and Games

Ore 15: Live da Lucca Comics and Games

Ore 18.30: Cerimonia di apertura del BlizzCon commentata in italiano

Sabato

Ore 12: Live da Lucca Comics and Games

Ore 15: Live da Lucca Comics and Games

Domenica

Ore 12: Live da Lucca Comics and Games

Ore 15: Live da Lucca Comics and Games

Per seguire tutte le nostre live non dovete far altro che iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it, e le nostre dirette le trovate anche in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Vi aspettiamo!