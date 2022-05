Che fine ha fatto la serie Mafia? È ancora viva oppure no?

La serie di Mafia è una saga che ha goduto di un discreto successo con i primi due capitoli, pubblicati durante il primo decennio degli anni duemila, per poi ritornare con un terzo episodio, uscito nel corso del 2016, quest’ultimo tanto atteso ma purtroppo non in grado di replicare il successo dei suoi predecessori.

A distanza quindi di ormai sei anni dalla pubblicazione dell’ultimo capitolo della saga da parte di 2K Games, i numerosi fan della serie si domandano che fine ha fatto Mafia, e se prima o poi ritornerà con un nuovo capitolo.

Per quanto riguarda il fronte delle notizie ufficiali da parte del pubblisher, ovvero 2K Games, non ci sono sostanziali novità da riferire: fino ad ora non vi è infatti stato alcun accenno diretto a possibili nuovi capitoli in sviluppo presso gli studi dell’azienda, che quindi apparentemente non sembra intenzionata a provare a sfruttare nuovamente il brand.



Nonostante queste notizie poco confortanti, tuttavia, negli ultimi tempi hanno cominciato a rincorrersi alcuni rumor e voci di corridoio riguardo lo sviluppo di un nuovo capitolo: secondo Kotaku pare che un fantomatico Mafia 4 potrebbe essere un prequel ambientato in Italia.



Il progetto in questione sarebbe attualmente in sviluppo presso gli studi di Hangar 13, e farebbe affidamento su Unreal Engine 5 per quanto riguarda il motore di gioco, segno che il prodotto potrebbe avere valori produttivi da tripla A ed essere pubblicato solamente su PC e console di nuova generazione.