Serie Mana, Square Enix conferma: in sviluppo il nuovo capitolo per console

Nel corso dell'evento in streaming organizzato da Square Enix per celebrare i 30 anni della serie di Mana, il produttore Masaru Oyamada ha confermato ufficialmente di essere impegnato nello sviluppo su console del prossimo capitolo maggiore della saga ruolistica.

In chiusura del live streaming di Square Enix che ha fatto da sfondo al reveal di Echoes of Mana, Oyamada ha rassicurato gli appassionati e precisato che il suo team sta progettando il nuovo capitolo della serie di Mana.

Durante lo show, il produttore giapponese ha sottolineato come "sarebbe stato bello mostrare un video sul nuovo gioco della serie di Mana e fare un annuncio 'con il botto', ma le celebrazioni per il 30° anniversario sono appena iniziate. Stiamo sviluppando il prossimo capitolo, siamo al lavoro ma vi chiediamo di avere un po' di pazienza per l'annuncio ufficiale".

Il produttore Oyamada ha poi spiegato che ad Ishii, il creatore della serie di Mana e attuale CEO di Grezzo, è stata data l'opportunità di assistere in anteprima assoluta al lavoro che sta portando avanti il suo team. Per quanto concerne l'attuale stadio di sviluppo, le tempistiche di annuncio e la finestra di lancio ipotetica, Oyamada dichiara che "non vediamo l'ora di svelare tutti questi dettagli, ma abbiamo ancora molta strada da fare nello sviluppo. Ci stiamo impegnando a fondo per lanciarlo su console ma vi chiediamo cortesemente di aspettare".

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Legend of Mana HD, la riedizione rimasterizzata dell'ormai storico GDR lanciato su PlayStation nel 1999.