La serie MLB The Show di Sony arriverà su altre piattaforme dal 2021

Sony Interactive Entertainment, Major League Baseball e Sony San Diego hanno annunciato di aver rinnovato la propria collaborazione per lo sviluppo e la pubblicazione della serie MLB The Show.

Le tre compagnie citate (in aggiunta alla Major League Baseball Players Association) hanno firmato un contratto che estende la durata della collaborazione (la durata non è stata resa nota) e permetterà alla serie MLB The Show di arrivare su altre piattaforme dal 2021.

MLB The Show è l'unico gioco di baseball con licenza ufficiale MLB presente sul mercato, sviluppato da San Diego Studios e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Questo vuol dire che il publisher potrà portare il gioco anche su piattaforme non PlayStation in futuro, al momento non è stato annunciato nulla di certo ma sia Nintendo che Microsoft hanno festeggiato l'annuncio retwittando la notizia sui propri profili ufficiali.

MLB The Show 20 uscirà a marzo 2020 in Nord America, questa edizione festeggia il quindicesimo anno di vita del franchise e sebbene la serie non sia troppo polare in Europa, negli Stati Uniti il gioco raggiunge ogni anno notevoli risultati, tanto da rientrare nella top 10 dei giochi più venduti dell'anno. Adesso resta da capire su quali console approderà la serie in futuro, molto probabile un debutto su PC.