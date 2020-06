La serie Need For Speed è arrivata su Steam sulle note di Bando di Anna

In queste settimane i giochi per PC del catalogo di Electronic Arts, fino a poco tempo fa esclusivi della piattaforma Origin, stanno arrivando su Steam. EA ha quindi scelto nuovamente il negozio di Valve, dai cui listini mancava da un bel po' di anni.

Tra i tanti giochi già approdati figurano anche quelli della serie Need For Speed: Most Wanted, Rivals, il capitolo del 2015, Payback e Heat adesso sono tutti disponibili all'acquisto su Steam, per giunta con un'offerta di lancio con sconti che oscillano dal 50% al 75%. Un evento del genere merita di essere celebrato a dovere, così Electronic Arts ha confezionato un trailer apposito nel quale scorrono delle scene tratte dai suddetti giochi sulle note di... Bando di Anna!

Avete capito bene: per celebrarne il lancio internazionale, la nota compagnia ha scelto il brano della giovane cantante spezzina che tanto sta spopolando in radio e in rete in queste settimane, al punto da conquistare la prima posizione della Top Singoli redatta da FIMI. Potete ammirare il trailer in apertura di questa notizia. Cosa ne pensate? Siete contenti che sia stata scelta un'artista nostrana?

A proposito della nota serie automobilistica, Electronic Arts ha reso noto che un nuovo Need For Speed si trova attualmente in sviluppo presso gli studi di Criterion Games, già autore di Hot Pursuit (2010) e Most Wanted (2012). Ghost Games, team responsabile degli ultimi capitoli, è stato smantellato e gran parte degli sviluppatori sono entrati a far parte di Criterion.