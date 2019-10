La serie Resident Evil raggiunge quota 91 milioni di copie vendute

Nell'ambito dell'ultimo report annuale nulle vendite, Capcom ha annunciato che da quando è stata lanciata nel 1996 la serie Resident Evil ha venduto ben 91 milioni di copie in tutto il mondo.

Stando a quanto è possibile leggere a pagina 36 del report allegato in calce a questa notizia, il dato è aggiornato al 31 marzo 2019. Le ultime informazioni in nostro possesso, risalenti al mese di febbraio, parlavano di 90 milioni di copie distribuite. L'ulteriore incremento è quasi sicuramente dovuto al successo di Resident Evil 2 Remake, che è riuscito a far breccia nel cuore della critica e dei giocatori. Il titolo, com'è possibile leggere nel report, ha "superato tutte le aspettative di Capcom". Stando agli ultimi dati a nostra disposizione - aggiornati al 30 giugno - ha raggiunto quota 4,5 milioni di copie vendute.

Il titolo di maggior successo del franchise, tenendo conto di tutte le edizioni esistenti, rimane Resident Evil 5 con la bellezza di 11,2 milioni di copie vendute, seguito da Resident Evil 6 (9 milioni), Resident Evil 4 (7,4 milioni), Resident Evil 7 (6,6 milioni), Resident Evil 2 (4,96 milioni) e dal già citato Resident Evil 2 Remake (4,5 milioni). Per i dati sugli altri giochi vi consigliamo di consultare questo indirizzo.