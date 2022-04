Che fine ha fatto la serie Resistance di Insomniac?

La trilogia di Resistance sviluppata da Insomniac Games è stata tra le serie più significative di Sony su PlayStation 3. Il primo episodio, Resistance: Fall of Man, accompagnò il lancio della console e non sono mancati nemmeno un paio di spin-off su PSP e PlayStation Vita.

Dopo Resistance 3 del 2011, però, della serie principale si sono perse completamente le tracce, con Resistance: Burning Skies del 2012 per PS Vita che è ad oggi l'ultimo esponente del brand ad essere mai stato pubblicato. Che fine ha fatto Resistance quindi? Purtroppo il franchise è ancora adesso dormiente e nulla sembra lasciar intendere un suo possibile ritorno in tempi brevi. Con Insomniac attualmente impegnatissima sullo sviluppo di Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, le possibilità che la serie con protagonisti Nathan Hale e Joseph Capelli torni a farsi vedere sono ridotte al lumicino, quantomeno per mano dei suoi creatori originali.

Sembra comunque che i lavori su un quarto capitolo fossero stati avviati da Insomniac anni fa, tuttavia Resistance 4 sarebbe stato cancellato poiché sulle piattaforme PlayStation c'erano già troppi titoli con tematiche post-apocalittiche appena usciti o in via di sviluppo all'epoca. In aggiunta, Sony Bend aveva proposto un concept per Resistance open world, tuttavia l'idea venne accantonata a causa del disinteresse sia di diversi membri del team, sia di Sony stessa.

Tutto lascia quindi pensare che Resistance sia ormai giunto al capolinea. Tuttavia mai dire mai, specie in un'epoca di dove remake, riedizioni e grandi ritorni dal passato sono all'ordine del giorno.