La serie Resistance tornerà su PlayStation 5? Un tweet riaccende le speranze

Quando una pagina social ufficiale propone immagini, video o altri contenuti legati a vecchie serie c'è spesso un qualche collegamento con la possibilità di vederne un sequel. Quanto accaduto sull'account Twitter di Insomniac Games ha infatti attirato immediatamente l'attenzione dei fan di Resistance: Fall of Man.

Ad accompagnare un tweet recente della software house acquisita di recente da Sony è un'immagine che ci mostra Nathan Hale, il protagonista, direttamente dal secondo dei tre capitoli dello sparatutto. Non è ben chiaro se si tratti semplicemente di un post nostalgico o qualcosa stia bollendo in pentola. Mentre tutti hanno la certezza più assoluta che Insomniac sia al lavoro sul seguito di Marvel's Spider-Man, potrebbe invece arrivare un annuncio del ritorno di Resistance e dei pericolosi Chimera, magari proprio come titolo di lancio di PlayStation 5.

Dopotutto è arrivata nelle ultime ore la notizia secondo la quale Sony starebbe per fare un annuncio inaspettato riguardante un titolo first party e un nuovo Resistance coglierebbe di sorpresa chiunque.

In ogni caso non ci sono indizi su come e quando avverrà l'annuncio, dal momento che non vi è ancora alcun segnale da parte di Sony sul possibile arrivo della PlayStation Experience 2019.