Quali sono le serie SEGA più vendute di sempre? I numeri impressionanti di Sonic

Lifetime sales totals of SEGA IP:

(units & F2P downloads as of March '22)



- Sonic: 1.51bn

- Total War: 40.4m

- Puyo Puyo: 37.7m

- Football Manager: 25m

- Yakuza: 19.8m

- Virtua Fighter: 18.8m

- Shin Megami Tensei: 19m

- Hatsune Miku: 18.5m

- Persona: 15.5m

- Phantasy Star: 9.8m