La serie Tales Of ha venduto venti milioni di copie

Bandai Namco Games ha annunciato che il franchise Tales Of ha raggiunto quota 20 milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal 1995 ad oggi, anno di uscita di Tales of Phantasia per Super Nintendo.

Per festeggiare questo risultato, Bandai Namco ha annunciato una serie di sconti su Steam per tutti i giochi della saga, tra cui Tales of Berseria, Tales of Vesperia Definitive Edition, Tales of Symphonia, Tales of Zestiria e tanti altri ancora.

In aggiunta, è ora disponibile un set di icone e sfondi a tema Tales of Vesperia Definitive Edition scaricabile gratis, infine il publisher ha confermato che un nuovo Tales Of per console è in fase di sviluppo e che il Tales of Festival 2019 si terrà il 15 e 16 giugno alla Yokohama Arena di Yokohama.

L'ultimo gioco della saga pubblicato è Tales of Vesperia Definitive Edition, riedizione del titolo omonimo uscita a gennaio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.