La Serie di The Witcher di CD Projekt RED ha venduto 40 milioni di copie

CD Projekt RED continua a tenerci informati sull'ottimo stato di salute della serie ruolistica di The Witcher. La saga dedicata alle gesta di Geralt di Rivia ha ormai raggiunto e superato le 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

La metà delle unità vendute dal franchise spettano al solo The Witcher 3: Wild Hunt, capitolo conclusivo della trilogia dedicata allo Strigo originariamente pubblicato nel 2015 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Un traguardo che potrà essere ulteriormente portato avanti quando, a fine 2019, il mastodontico RPG a mondo aperto sarà pubblicato anche su Nintendo Switch, come annunciato nel corso dell'evento Direct tenuto ieri da Nintendo in occasione dell'E3 2019. Nelle scorse ore è stato rivelato che il porting sull'ibrida della grande N sarà curato da Saber Interactive, e sono stati inoltre diffusi i dettagli riguardanti le dimensioni e i contenuti di questa nuova edizione del titolo.

Ottenuta ennesima conferma dell'egregio lavoro svolto con il franchise di The Witcher, la casa di sviluppo polacca è ora pienamente concentrata sullo sviluppo del promettente Cyberpunk 2077. Pur avendoci convinto nuovamente sul fronte dell'ambientazione, dell'art design e degli aspetti strettamente ruolistici, l'RPG in prima persona di CD Projekt ci ha lasciato qualche dubbio di troppo durante la nostra prova in loco all'E3: scoprite tutti i dettagli nella nostra nuova Anteprima dedicata a Cyberpunk 2077.